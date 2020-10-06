İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ekim 2020 Salı / 18 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7587
  • EURO
    9,1509
  • ALTIN
    476.662
  • BIST100
    1160.71
Spor

Altay'dan son dakika transferleri!

Altay transfer döneminin son gününde hareketli saatler yaşadı. Siyah beyazlılar; Antalyaspor'da Harun Alpsoy, Boluspor'dan Ozan Evrim Özenç ve Galatasaray'dan Sefa Özdemir ile sözleşme imzaladı.

DHA06 Ekim 2020 Salı 09:13 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 09:13
ABONE OL

TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altay, transfer döneminin son anlarında yeni oyuncularla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor’dan 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Harun Alpsoy’u kiralık olarak kadrosuna katarken, Beypiliç Boluspor’dan 27 yaşındaki kaleci Ozan Evrim Özenç’i 1 yıllığına renklerine bağladı. İzmir temsilcisi, Galatasaray altyapısından 22 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ile 3 yıllık anlaşma yapıp, genç savunmacıyı 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’a kiraladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.