Altay'dan transfer açıklaması

IHA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:43 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:43

Transfer gündeminde öne çıkan Altay’da Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Bu yıl herkes bambaşka bir Altay izleyecek” sözleriyle siyah-beyazlıların iddiasını ortaya koydu. Lig biter bitmez hızla yeni sezon planlamasına başladıklarını kaydeden Bozok, "Planlı şekilde transfer çalışmalarına başladık. Geçen yıldan kalan oyuncularımızın yanı sıra izlediğimiz ve takip ettiğimiz futbolcular da bulunuyordu. Profesyonel Futbol Şubemiz çok güçlü bir takım oluşturmak için girişimlerini sürdürüyor. Transfer bittiği an kulübümüzün sosyal medya hesaplarından açıklıyoruz. Taraftarımız hiç merak etmesin bu sezon Büyük Altay’ı Süper Lig hedefine ulaştıracak güçlü bir kadro oluşturacağız" şeklinde konuştu.

"ALTERNATİFLİ BİR KADROMUZ OLACAK"

Geçen yıl ligde bazı mevkilerde sorun yaşadıklarını ifade eden Bozok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sezonda da çok güçlü rakiplerimiz olacak. Bu nedenle hem güçlü hem de alternatifli bir kadro oluşturmak zorundayız. Her mevki için alternatifimiz hazır. Yönetimimiz geçen yıl devre arasında iskelet kadromuzda yer alan oyuncularla yeni sözleşmeler yapmıştı. Alternatifli bir kadro için görüşmelerimiz sürüyor. Büyük Altay taraftarı yeni sezonda yüksek oyuncu profiline sahip, saha içinde birçok farklı taktik ile oynayabilecek çok kombinasyonlu bir ilk 11 ve yedek kadroyu görecekler. Kimse merak etmesin, sosyal medyada ’O sene bu sene’ etiketiyle ile başladığımız sezonun sonunda Süper Lig’e çıkacağız."