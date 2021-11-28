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Spor

Altay'ı Başakşehir maçında Mateusz Lis kurtardı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'in 5 maçlık galibiyet serisine son veren Altay'da kaleci Mateusz Lis, yaptığı kurtarışlarla kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi oldu.

DHA28 Kasım 2021 Pazar 13:23 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 13:23
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Karşı karşıya pozisyonda Okaka'ya gol izni vermeyen, ceza sahası dışından Aleksic ve Berkay'ın şutlarını çıkarıp, ceza sahası içinden Visca'nın vuruşunu bloke eden Polonyalı file bekçisi, uzatmada İbrahim'in ters vuruşunu da kornere tokatlayarak kalesini gole kapatarak duvar vazifesi gördü.

Ligin ilk haftalarında vasat bir görüntü sergileyen 24 yaşındaki eldiven, önceki 2 karşılaşmada dikkat çeken kurtarışlar yapmasına rağmen takımının yenilgisine engel olamamıştı. Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında bir pozisyonda üst üste 3 kurtarış yapıp, bire birde Amilton ve Ghacha'ya gol izni vermeyen Lis, Adana Demirspor karşılaşmasında karşı karşıya kaldığı Akintola'ya geçit vermedi. Altay, ilk hafta evinde 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçından sonra ilk kez bir müsabakada gol yemedi.

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