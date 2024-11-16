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Spor

Altay'ın 12. hafta rakibi Sarıyer

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 12. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer'i sahasında konuk edecek.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 12:43 - Güncelleme:
Altay'ın 12. hafta rakibi Sarıyer
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 12. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Müsabaka öncesinde Altay, 5 puanla düşme hattındaki 17. sırada yer alırken, Sarıyer ise 25 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Ev sahibi olan siyah-beyazlı ekip, rakibin mağlup edip düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Konuk ekip Sarıyer ise Altay karşısında kata yapmayarak zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

Altay, bu sezon taraftarının önünde oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraber 3 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışmayı başaramadı.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ceyhun, Özgür, Deniz, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz'ın yanı sıra tedavileri süren Caner ile Ali Solmaz Sarıyer karşısında forma giyemeyecek.

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