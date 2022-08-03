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Spor

Altay'ın 32 kişilik kadrosu 29'a düştü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Afyon'da sona eren ikinci etap kampında yer alan 3 genç futbolcu, İzmir'de devam eden çalışmalara dahil edilmeyip altyapıya geri döndü.

DHA3 Ağustos 2022 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Ali Solmaz ve Salih Oktay ile forvet Ünal Alihan Kavlak, A takım kadrosundan çıkarılıp yeniden U19 takımına dahil edildi. İzmir ekibinin 32 kişilik kadrosunda oyuncu sayısı böylelikle 29'a düştü.

Altay'da ilk etap kampının ardından Ulaş, Semih, Hikmet, Oktay, Emre ve Onur da altyapıya dönmüştü. Toplamda 9 altyapı oyuncusu A takımdan elenmiş oldu.

Öte yandan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bodrumspor'la seyircili hazırlık maçı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. GSİM'den yanıt bekleniyor.

  • Ali Solmaz
  • Salih Oktay
  • Ünal Alihan Kavlak
  • Altay

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