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Spor

Altay'ın 43'lük golcüsü Murat Uluç

Altay'ın 43 yaşındaki oyuncusu Murat Uluç, bu sezon attığı 3 golle takımın en skorer ismi oldu. Deneyimli futbolcu, gol attığı 3 maçta takımına 4 puan kazandırdı.

12 Aralık 2024 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Altay'ın 43'lük golcüsü Murat Uluç
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'ın şimdiye kadar oynadığı 15 maç sonunda en skorer ismi 43 yaşındaki Murat Uluç oldu. Son olarak geçen hafta 3-2 mağlubiyetle sonuçlanan Kepezspor deplasmanında rakip fileleri sarsan usta krampon ligdeki toplam gol sayısını 3'e çıkardı. Bu sezon daha önce Sincan Belediyesi Ankaraspor (D) ve Fethiyespor müsabakalarında gol atma başarısı gösteren Murat, Tuzlaspor (D) ve İnegölspor karşılaşmalarında ise asist yaparak skora katkıda bulunmuştu.

İzmir temsilcisi deneyimli santrforun gol attığı 3 maçtan 4 puan çıkardı. 15 Mayıs 1981 doğumlu olup 44 yaşına merdiven dayayan Murat Uluç, futbolu bıraktıktan 3 yıl sonra 2022'de siyah-beyazlı kulübün transfer yasağı nedeniyle antrenörlükten yeşil sahalara dönmüştü. Murat Uluç, liglerin en tecrübeli ve gol atan en yaşlı futbolcusu rekorlarını kırmıştı. Ligde 15 maçta 13 kez rakip ağları havalandıran siyah-beyazlılarda Ali, Ceyhun, Onur Efe 2'şer, Deniz, Mehmet Gündüz, Yunus Efe ve Yusuf ise 1'er gol attı. Öte yandan cumartesi günü Isparta 32 Spor'u konuk edecek Altay'da cezalı kaleci Ozan ve sağ kanat Onur Efe forma giyemeyecek.

  • Murat Uluç
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  • En skorer oyuncu

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