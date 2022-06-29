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Spor

Altay'ın Afyonkarahisar'da yapacağı kampın kadrosu belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da yapacağı 1. etap kampının kadrosu belli oldu.

IHA29 Haziran 2022 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
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Altay'ın Afyonkarahisar'da yapacağı 1. etap kampının kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların kafilesinde büyük çoğunluğu altyapı oyuncularından oluşan 31 futbolcu yer alıyor.

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, 2022-2023 sezonunun İzmir'deki hazırlıklarını dün itibarıyla tamamlamıştı. Siyah-beyazlı ekip, büyük çoğunluğu altyapıdan oluşan 31 kişilik kadrosuyla 1. etap kampı için Afyonkarahisar'a hareket etti.

Altay'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mustafa Çalışkan, Eren Karataş, Ulaş Hasan Özçelik ve Semih Galip Mendeş

Defans: Eric Bjönkander, Onur Efe, Tugay Gündem, Efe Sarıkaya, Kutay Yokuşlu, Sefa Özdemir, Yusuf Tekin, Gencer Cansev, Ali Solmaz, Salih Oktay, Salih Sarıkaya

Orta Saha: Eren Erdoğan, Erdem Özcan, Arda Gezer, Ali Kızılkuyu, Ege Parmaksız, Enes Yetkin, Murat Berkan Demir, Oktay Özdede, Emre Tanrıgeldi, Enes Öğrüce, Caner Baycan ve Mehmet Gündüz

Santrfor: Nurettin Küçükdeniz, Ünal Alihan Kavlak ve Onur Yıldız

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