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Spor

Altay'ın ''Alsancak Stadı'' başvurusu kabul edildi

Spor Toto Süper Lig'de 10 Aralık Cuma günü oynanacak Altay - Atakaş Hatayspor maçı, İzmir temsilcisinin başvurusu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na resmen alındı.

DHA8 Aralık 2021 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:23
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Son yıllarda iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Altay, en son 11 Mayıs 2014'te resmi bir müsabakaya çıktığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 7.5 yıl sonra taraftarıyla buluşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılışı yapılan stadyum, cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak maçta yeni yüzüyle ilk kez görücüye çıkacak. "Depreme dayanıksız" raporu alması nedeniyle 2014'te kapatılıp, 2015'te yıkılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı, UEFA standartlarında yeniden inşa edilerek Türk futbolunun hizmetine sunulmuştu. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendi isminin verildiği stadyumda ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

  • Alsancak Mustafa Denizli Stadı
  • Altay - Hatayspor
  • Altay

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