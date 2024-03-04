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Spor

Altay'ın deplasman laneti devam ediyor

Altay, Trendyol 1. Lig'de bu sezon dış sahada sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

IHA4 Mart 2024 Pazartesi 17:32 - Güncelleme:
Altay'ın deplasman laneti devam ediyor
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Trendyol 1. Lig'de bu sezon 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyete imza atarak 18 puan toplayan Altay, TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun verdiği 3 puan silme cezasıyla birlikte yoluna 15 puanla devam ediyor. Ligde sondan bir üst basamak olan 17. sırada yer alan siyah-beyazlılar, düşme hattında bulunuyor. İzmir ekibi, iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alsa da, dış saha da ise tam tersi bir performans sergiliyor.

Altay, taraftarından uzakta oynadığı son 4 maçta 4 mağlubiyet aldı. Bu sezon deplasmanda 4 puan toplayabilen Altay, Giresunspor'la birlikte bu alanda ligin en kötü takımı konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, bu puanları ise Adanaspor (3) ve Giresunspor (1) karşısında almıştı.

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