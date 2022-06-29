İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2022 Çarşamba / 30 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6376
  • EURO
    17,4477
  • ALTIN
    971.609
  • BIST100
    2454.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altay'ın eski başkanı, Menemenspor'a talip oldu
Spor

Altay'ın eski başkanı, Menemenspor'a talip oldu

Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ekmas'ın, Menemenspor'a resmen talip olduğu öğrenildi.

DHA29 Haziran 2022 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen İzmir temsilcisi Menemenspor'a sürpriz talip çıktı. Daha önce şirketleşen ancak şirketleşme kongresi süreci defalarca davalık olan sarı-lacivertli kulübü İzmir'in köklü ekibi Altay'da geçen nisan ayına kadar 6 yıl boyunca başkanlık yapan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas alıyor.

İzmir'de inşaat, otomotiv, mühendislik, turizm, sigorta, medya ve spor sektörlerinde faaliyet gösteren, 3'üncü Lig'de amatörün eşiğinde aldığı Altay'ı üç şampiyonlukla Süper Lig'e kadar çıkarıp ardından düşmesine engel olamayan Ekmekçioğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı şirketin, Menemenspor'a resmen talip olduğu öğrenildi. Ekmekçioğlu'nun şirketi ile Menemenspor Başkanı Tahir Şahin arasındaki resmi görüşmelerin başladığı belirtilirken, durumun kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi. Taraflar, tüm konularda prensipte anlaşmaya varırken, artık avukatların devreye girdiği ve evrak süreçlerinin başladığı öğrenildi. Menemenspor'un adı, renkleri ve logosunun genel hatlarıyla korunması hususunda anlaşılırken, satın alma sürenin sonlanmasıyla birlikte kulübün yeni sezonda lige şirketin isim sponsorluğuyla, Ekmas Menemenspor adıyla başlaması bekleniyor.

Ekmekçioğlu'nun adı daha önce Bergama Belediyespor ile de anılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.