Altay'ın galibiyet hasreti devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 6. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor'a konuk oldu. Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıya da istediği gibi başlayamayınca 4 gol daha kalesinde görerek karşılaşmayı 5-0 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamazken, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliğe imza attı. 5 puanı bulunan Altay, bugün oynanacak karşılaşmaların sonuçları ne olursa olsun haftayı düşme hattının hemen üzerinde tamamlayacak. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın da alınan bu kötü sonuçlardan sonra oyuncularla ve yönetimle görüşmeler yapıp çıkacak sonuçlara göre yeni kararlar alması bekleniyor. Genç teknik adamın özellikle gelecek hafta deplasmanda oynanacak İskenderunspor müsabakasında ilk 11'i büyük oranda değiştirmesi bekleniyor.