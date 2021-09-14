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Spor

Altay'ın golcüsü ve 10 numarası derbide yok

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Altay'da, Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ile Şilili 10 numara Cesar Pinares sakatlıkları nedeniyle derbide yer alamayacak.

DHA14 Eylül 2021 Salı 15:55 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 15:55
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Süper Lig'de cuma günü İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altay'a iki oyuncusundan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan ile Şilili 10 numara Cesar Pinares'in adale sakatlıkları sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Altay'da hafif ağrıları olan Şilili sol kanat Martin Rodriguez ile Gabonlu Andre Poko'nun ise bugünkü antrenmanı düz koşu yaparak tamamladığı bildirildi. Rodriguez ve Poko'nun durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Sağlık ekibi iki oyuncuyu derbiye yetiştirmeye çalışıyor.

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