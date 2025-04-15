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Spor

Altay'ın kader maçı: İskenderunspor

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanacak erteleme maçında İskenderunspor'a mağlup olması durumunda 3. Lig'e düşecek.

IHA15 Nisan 2025 Salı 10:29 - Güncelleme:
Altay'ın kader maçı: İskenderunspor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, sezonun en kritik maçına Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda çıkmaya hazırlanıyor.

Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle aldığı 3 puan dışında son 5 karşılaşmasını kaybeden siyah-beyazlılar, yarın saat 15.00'te iç sahada oynanacak erteleme maçında İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, Play-Off hattının son basamağında bulunan 6. sıradaki İskenderunspor'a yenilmesi halinde bitime 3 hafta kala resmen küme düşecek. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, İskenderunspor maçını kazansa dahi kalan 3 maçta hata yapmayıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

ALTAY'IN 21 PUANI BULUNUYOR

Ligde küme düşmenin eşiğine gelen Altay, 21 puanla 17. basamakta bulunuyor. Düşme hattının 1 basamak üstü olan 15. sıradaki Kepezspor ise 31 puanı bulunuyor. Durum böyle olunca İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasında 10 puanlık bir fark bulunuyor. Altay, kalan 4 maçını kazanıp 12 puan toplasa bile, Kepezspor'a 3 karşılaşmada 1 galibiyet alması yetecek. Bir diğer en büyük düşme adaylarından birisi olan 16. sıradaki 23 puanlı Karaköprü Belediyespor da İzmir ekibi gibi ligde kalma mücadelesi veriyor.

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