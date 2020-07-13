Altay'ın play-off şansı zora girdi

IHA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 10:35

TFF 1. Lig’in 33. Haftasında Altay, BB Erzurumspor’u ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda siyah- beyazlılar oyuncu değişiklikleriyle etkili olmaya çalışsa da Erzurumspor kontrollü oyunuyla maçı dengeledi. 68.dakikada sahneye çıkan Ömer Şişmanoğlu, konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikada sonra Altay, risk alarak ön bölgedeki yoğunluğunu arttırmaya çalıştı ancak Erzurumspor rakibine gol şansı tanımadı. Maçta başka gol olmayınca Altay, maçtan 1-0 mağlup olarak ayrıldı.

PLAY-OFF ŞANSI ZORA GİRDİ



Bu sonuçla Altay, 33 hafta sonunda 51 puanda kalarak 7. sırada yer aldı. 10 maç aradan sonra mağlubiyet alan siyah- beyazlılar, Fatih Karagümrük’ün de puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Bu sonuçlarla Altay, ligin son haftası öncesi play-off şansını oldukça zora soktu. İzmir ekibi, play-off potasında yer bulabilmek için haftaya Giresunspor deplasmanında oynayacağı maçı kazanması yetmiyor. Altay, Fatih Karagümrük’ün sahasında oynayacağı Adanaspor maçını da kaybetmesini bekleyecek. 51 puanla 7. sırada yer alan Altay’ın, 53 puanlı Fatih Karagümrük’ü geçebilmesinin tek yolu bu ihtimalden geçiyor.