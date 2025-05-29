Altay'ın yeni başkanı Yüksel Gürüz'ün yönetimi belli oldu

Tarihinin en zor günlerini yaşayan Altay'da yeni bir döneme start verildi. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda başkanlık için Yüksel Gürüz ve Altay Mol'un rekabet etti. Gerçekleşen kongreye 232 üye katılım gösterdi. 182 kişi oy kullanırken, 115 oy alan Yüksel Gürüz siyah-beyazlıların yeni başkanı oldu. Altay Mol da 54 oy aldı. Seçimde 13 oy ise geçersiz sayıldı.
Bu sonuçla birlikte, Adnan Yüksel Gürüz'ün yeni dönemdeki yönetim kurulu listesi şöyle:
Fatih Nazır Heyal
İbrahim Sır
Arif Benan Savaş
Süleyman Özkaral
Cem Osman Sokullu
Veysel Geren
Melike Çalışır
Hakkı Küllü
Nami Aslanoğlu
İbrahim Kaymaz
Altay Türkmen
Burak Can Heyal
Hakkı Görkem Gürüz
Özer Karşı
Muhammed Bora Özçelik