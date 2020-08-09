Altay'ın yeni stoperi Lokman Gör

DHA 09 Ağustos 2020 Pazar 11:59 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 11:59

Teknik direktör Yücel İldiz'i dümene geçiren TFF 1'inci Lig ekibi Altay, stoper Lokman Gör ile her konuda anlaştı. Genç defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı yeni sezon öncesi Fransa ekibi Lyon'a satan siyah-beyazlılar, İldiz'in raporu doğrultusunda Lokman'ın işini bitirdi. Geçen sezon Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la sadece 1 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu kariyerinde Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da oynadı.

Öte yandan Altay'ın Gençlerbirliği'nden ayrılan orta saha oyuncusu Sadio Diallo'yla da el sıkıştığı ifade edildi. İzmir ekibinin aynı takımdan Stephane Sessegnon'la da görüşme halinde olduğu öğrenildi.