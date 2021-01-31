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Spor

Altay yeni transferlerini İstanbulspor maçına yetiştirdi

TFF 1. Lig'de son 2 maçında mağlup olan Altay, 19. hafta mücadelesinde yarın İstanbulspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlı takımda, lisans işlemleri tamamlanan yeni transferler de forma giyebilecek.

AA31 Ocak 2021 Pazar 09:40 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 09:42
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altay-İstanbulspor maçında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

İlk devrenin son maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0, geçen hafta da Yılport Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Altay, haftaya 32 puanla girdi.

Son iki karşılaşmada gol atamayan siyah-beyazlı ekipte geçen hafta lisansları çıkmadığı için forma giyemeyen Zeki Yıldırım, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Marcio Mossoro, Deniz Kadah ile Cebrail Karayel'in lisans işlemleri tamamlandı.

Bu hafta takıma katılan İlhan Depe'nin de lisansının çıktığı siyah-beyazlı ekipte, cezalı Khaly Thiam forma giyemeyecek.

Ligde son çıktığı 7 maçta yenilmeyen ve bu müsabakalarda 5'i üst üste olmak üzere 6 galibiyeti bulunan İstanbulspor, haftaya lider Giresunspor'un 1 puan gerisinde 37 puanla girdi.

İlk devrede İstanbulspor rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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