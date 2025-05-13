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Spor

Altay'ın yıldız oyuncusu Onur Efe serbest kalıyor

Altay'da bu sezon 7 gol, 5 asistlik performans sergileyen Onur Efe'nin mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

IHA13 Mayıs 2025 Salı 13:21 - Güncelleme:
Altay'ın yıldız oyuncusu Onur Efe serbest kalıyor
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu 25 puanla 17. sırada tamamlayan ve küme düşmekten kurtulamayan Altay, yeni sezon itibarıyla 3. Lig'de mücadele edecek. İzmir ekibinde genç oyuncuların performansı geleceğe dair umut verdi. Bu oyuncular arasında ise Onur Efe öne çıkan isim oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 gol atarken, 5 de asist yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla bitecek olan genç yıldız, böylece serbest oyuncu konumuna geçecek. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisinin en önemli oyuncularından biri olan Onur'a üst liglerden bazı takımların talip olduğu öğrenildi.

Altay altyapısından yetişen golcü oyuncunun nasıl bir karar vereceği ise merakla bekleniyor.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olağan genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin başarılı oyuncu ile yeniden anlaşma zemini arayacağı ifade edildi.

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