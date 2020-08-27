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Spor

Altay'lı Gençer Cansev sakatlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın stoper oyuncusu Gençer Cansev'in 9 ay arayla 2. kez çapraz bağları koptu. Oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 23:33 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 23:33
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın savunma oyuncusu Gençer Cansev'in sakatlığı nedeniyle Afyonkarahisar kampından ayrılarak İzmir'e döndüğü bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, sağ diz çapraz bağları kopan Gençer Cansev'in İzmir'e döndüğü belirtildi. Futbolcunun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan Afyonkarahisar'daki ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig'in yeni ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibini 45. dakikada Marco Paixao'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

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