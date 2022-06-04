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Spor

Altaylı kaleci Mateusz Lis, Southampton yolcusu

Süper Lig'den düşen Altay'da sözleşmesini fesheden Mateusz Lis'in Southampton ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

4 Haziran 2022 Cumartesi 19:59 - Güncelleme:
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Altay ile sözleşmesini fesheden Mateusz Lis, Premier Lig'e transfer oluyor.

Polonyalı gazeteci Tomas Wlodarczyk, Lis'in Premier Lig takımlarından Southampton ile anlaşmaya vardığını ve 25 yaşındaki eldivenin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

Wlodarczyk, açıklamasında, "Lis, transferi açıklandıktan sonra Southampton'da kalmayacak, Southampton'un planı onu kiralamak. Muhtemelen Fransa'nın ikinci ligine kiralanacak ve bu takım Le Havre olacak." dedi.

Tomas Wlodarczyk, ayrıca Polonyalı kalecinin Southampton'a atacağı imzanın 5 yıllık olduğunu söyledi.

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