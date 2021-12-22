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Spor

Altaylı taraftarlar faturayı Mustafa Denizli'ye kesti

Altay'ın Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maç sonrasında siyah beyazlı taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli'nin uzatma dakikalarında yaptığı oyuncu değişikliklerini eleştirdi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 12:19
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Altaylı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda teknik direktör Mustafa Denizli'nin dün Trabzonspor karşısında uzatma dakikalarında yaptığı iki değişikliği eleştirdi.

Teknik patron Denizli, takımı 88. dakikada 2-1 geriye düştükten sonra 90+2. dakikada forvet oyuncuları Paixao ve Rayan'ı sahaya sürdü. Bu hamlenin daha erken yapılması gerektiğini iddia eden Altay taraftarları, tecrübeli teknik adamın yardımcısı Mert Nobre'yi de kabahatli buldu.

Altaylılar 88. dakikada Cornelius'un attığı ikinci gol öncesi asistin kolla yapıldığını savunarak hakemlere de tepki gösterdi.

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