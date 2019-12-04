Altay-Trabzonspor İLK 11'LER
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında İzmir'de Altay deplasmanına konuk oluyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
ALTAY: Cihan, Erhan, Gencer, Cenk, Özgür, İbrahim, Putsila, Tatos, Mesut Can, Mustafa, Leandrinho
TRABZONSPOR: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, A. Parmak, Sosa, Avdijaj, Yusuf, Ekuban, Sturridge
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