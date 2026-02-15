İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Altekma, Akkuş Belediyespor'u yendi

AA15 Şubat 2026 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Altekma, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Eyüpcan Kayışoğlu,

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-18, 25-20, 25-22

Süre: 76 dakika

  • Akkuş Belediyespor
  • Efeler Ligi
  • Altekma

