Altekma, Akkuş Belediyespor'u yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Altekma, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Eyüpcan Kayışoğlu,
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 25-18, 25-20, 25-22
Süre: 76 dakika