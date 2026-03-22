Altekma, Alanya deplasmanında zorlanmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Altekma, deplasmanda ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
SALON: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Aysun Hiçdurmaz
ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR: İsmail Koçak, İbrahim Emet, Azizcan Ataoğlan, Hofer, Mojarad, Saadat (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Burak Çevik, Mustafa Çervatoğlu, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Marshall)
ALTEKMA: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)
SETLER: 25-22, 18-25, 23-25, 17-25
SÜRE: 118 dakika (28, 27, 36, 27)