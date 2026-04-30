Altekma Başantrenörü Ömer Tok: Daha büyük hedefler için çalışacağız

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan Altekma'da başantrenör Ömer Tok, Avrupa'da kulüp tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösterip, Efeler Ligi'nde de istikrarlı bir grafik çizdiklerini bildirdi.

Başantrenör Tok, yaptığı yazılı açıklamada, zor ve değerli bir sezon geçirdiklerini ancak yoğun bir tempoda mücadele ettiklerini belirtti.

Üç günde bir maç oynadıklarını, yurt içinde ve dışında sürekli seyahat ettikleri bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Tok, "Bu süreç fiziksel ve mental olarak oldukça zorlayıcıydı ancak bir o kadar da keyifli ve öğreticiydi." ifadelerini kullandı.

Tok, CEV Challenge Kupası'nda yarı final oynadıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Avrupa'da kulüp tarihimizde ilk kez yarı final oynama başarısı gösterdik. Bu bizim için çok önemli bir adım. Efeler Ligi'nde de istikrarlı bir grafik çizdik. Türkiye'de rekabet seviyesi çok yüksek. Buna rağmen ligde istikrarlı bir performans ortaya koyarak play-off aşamasına kalmayı başardık. Sezon boyunca 3 farklı kulvarda mücadele ettik. Türkiye Kupası, Avrupa ve Efeler Ligi'nde yarıştan kopmadan mücadele ettiğimiz özel bir sezon yaşadık. Daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceğiz."

Tok, gelecek sezon rekabetçi kimliğini her maçta hissettiren bir Altekma izlettireceklerini aktardı.

Öncelikli hedeflerinin yine Efeler Ligi'nde play-off potasında yer almak ve Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir şekilde mücadele etmek olacağını kaydeden Tok, sezonun her anına odaklanan, istikrarlı ve planlı bir yapı kurmayı amaçladıklarını; sahada savaşan, çok çalışan ve her geçen gün gelişim gösteren bir takım kimliği oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.