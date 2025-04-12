Altekma bir ilki başardı: Avrupa kupaları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabında Spor Toto'yu 2-1'le geçen Altekma, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Altekma Başantrenörü Ömer Tok, yaptığı yazılı açıklamada, play-off serisinde ilk maçı kaybettiklerini ancak sonrasında iki karşılaşmayı kazandıklarını, play-off'ta beşincilik için mücadele edeceklerini belirtti.

On Hotels Alanya Belediyespor ile play-off 5-6 etabında karşılaşacaklarını kaydeden Tok, gelecek sezon CEV Kupası ya da Challange Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.



Tok, çok isteyip çok çalıştıklarını ve kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarının kapısını açtıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Bu tur bize kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkını getirdi. Tüm oyuncularımı özverili çalışmalarından ve sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Bizi destekleyen yönetim kurulumuza, antrenör ekibim ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız ve aşacağımız birçok engel, elde edeceğimiz çok başarı hikayesi var. Şimdi tüm gücümüzle On Hotel Alanya Belediyespor serisini başarıyla geçerek sezonu 5. sırada tamamlamaya odaklanacağız."