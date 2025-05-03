Altekma, Dmitrii Bahov ile yollarını ayırdığını açıkladı

Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu play-off maçları sonunda 6. sırada tamamlayarak gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkını elde eden Altekma, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

İzmir ekibi, ilk olarak kadrosunda düşünmediği isimlere veda etme kararı alarak smaçör pozisyonunda oynayan 35 yaşındaki Dmitrii Bahov ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili Altekma'dan yapılan açıklamada, "Dmitrii Bahov ile yollarımız ayrılmıştır. Bahov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Katkıları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.