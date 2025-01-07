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Spor

Altekma evinde hata yapmadı

Efeler Ligi 15. hafta karşılaşmasında Altekma, Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

DHA7 Ocak 2025 Salı 20:07 - Güncelleme:
Altekma evinde hata yapmadı
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Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Altekma evinde Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-21, 18-25 ve 25-23'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 14'üncü maçında 6'ncı galibiyetini elde ederken, Alanya ekibi aynı periyotta 8'inci mağlubiyetini aldı.

Salon: Atatürk

Hakemler: Yasin Okumuş, Necmi Avcı

Altekma: Maksim Buculjevic, Miguel David Gutierrez, Emir Pınar, Dmitrii Bahov, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Branko Zilic, Dünya Kandemir, Ulaş Dokumacı)

Alanya Belediyespor: Ahmetcan Büyükgöz, Georgi Seganov, Halit Kurtuluş, Emin Gök, Robert Aciobanitei, Bardia Saadat (Burak Çevik, Fatih Yürümez, Uğur Kılınç, İsmail Koçak, Onur Günaydı, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 25-20, 25-21, 18-25, 25-23

Süre: 126 dakika (33, 32, 27, 34)

  • Efeler Ligi
  • Altekma Alanya Belediyespor
  • 15. Hafta Karşılaşması

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