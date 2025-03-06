Altekma, Fenerbahçe maçına tam motive

Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, yaptığı açıklamada, 8 Mart Cumartesi günü sahalarında Fenerbahçe Medicana ile oynayacakları maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

İzmirli voleybolseverleri salona davet eden Durmuş, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen bu özel günde tribünleri dolu görmek istiyoruz. 'Son topa kadar mücadele' sloganıyla başladığımız ligde play-off hedefine ulaşan ekibimize İzmirli voleybolseverlerin sahip çıkmasını ve bu başarıyı takdir etmesini bekliyoruz. Sahada oyuncularımızın coşkulu mücadelesine taraftarlarımızın da katılması en büyük arzumuz. Bu özel günde kadın taraftarlarımızın takımımıza desteği bizi ayrıca mutlu edecektir."

