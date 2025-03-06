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Spor

Altekma, Fenerbahçe maçına tam motive

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak Altekma, kentteki son maçını taraftarının desteğiyle kazanmayı hedefliyor.

AA6 Mart 2025 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Altekma, Fenerbahçe maçına tam motive
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Kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, yaptığı açıklamada, 8 Mart Cumartesi günü sahalarında Fenerbahçe Medicana ile oynayacakları maça iyi hazırlandıklarını belirtti.

İzmirli voleybolseverleri salona davet eden Durmuş, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen bu özel günde tribünleri dolu görmek istiyoruz. 'Son topa kadar mücadele' sloganıyla başladığımız ligde play-off hedefine ulaşan ekibimize İzmirli voleybolseverlerin sahip çıkmasını ve bu başarıyı takdir etmesini bekliyoruz. Sahada oyuncularımızın coşkulu mücadelesine taraftarlarımızın da katılması en büyük arzumuz. Bu özel günde kadın taraftarlarımızın takımımıza desteği bizi ayrıca mutlu edecektir."

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