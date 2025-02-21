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Spor

Altekma karar setinde kazandı

SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 23. haftasında Altekma, konuk ettiği Halkbank'ı 3-2 yendi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 19:51 - Güncelleme:
Altekma karar setinde kazandı
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SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 23. haftasında Altekma, konuk ettiği Halkbank'ı 3-2 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar

Altekma: Gülhan Emir Pınar, Suarez, Ondes, Özgür Karababa, Buculjevic, Cafer Kirkit (Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğachan Zambak, Hüseyin Sahin, Dünya Kandemir, Eray Kürsav, Branko, Bahov)

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lagumdzija, Mert Matic, Kupono (Hüseyin Batuhan Duman, Volkan Döne, Hidalgo, Tuna Uzunkol, İzzet Ünver)

Setler: 22-25, 25-22, 33-31, 23-25, 16-14

Süre: 154 dakika (29, 31, 42, 29, 23)

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