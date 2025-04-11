Altekma set vermeden kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci maçında Altekma, Spor Toto'ya konuk oldu.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Altekma 3-0 kazandı.
Altekma, On Hotels Alanya Belediyespor'la beşincilik maçına, Spor Toto ise Halkbank'la yedincilik karşılaşmasına çıkacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, Erkan Sarı
Spor Toto: Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı (Ümit Demir, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Muhammed Kaya, Mustafa Cengiz, Hamdi Erkan)
Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Setler: 19-25, 23-25, 21-25
Süre: 94 dakika (25, 34, 35)