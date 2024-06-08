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Spor

Altekma, Ulaş Dokumacı için devam kararı aldı

Altekma, 22 yaşındaki orta oyuncu Ulaş Dokumacı'yı kadrosunda tutma kararı aldığını açıkladı.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Altekma, Ulaş Dokumacı için devam kararı aldı
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Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, 22 yaşındaki orta oyuncu Ulaş Dokumacı'yı kadrosunda tutma kararı aldı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı açıklamada, Ulaş Dokumacı'nın kendini kısa sürede geliştirdiğini belirtti.

Genç oyuncunun takımın önemli bir parçası olduğunu kaydeden Tendik, "Özellikle geçen sezon yaptığı bloklarla rakip oyunculara adeta duvar ören Ulaş'tan Efeler Ligi'nde de beklentimiz yüksek. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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