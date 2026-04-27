  • Altekma'da yaprak dökümü! 7 oyuncu ile yollar ayrıldı
Sezonun sona ermesiyle birlikte Altekma'da Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat ile yollar ayrıldı.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 14:03
Efeler Ligi'nde sezonu yedinci sırada tamamlayan Altekma'da 7 oyuncu ile yollar ayrılırken, Başkan Melih Sebastien Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri; İzmir temsilcisinden ayrılan orta oyuncular Emir Pınar ve Bertuğ Öndeş, smaçörler Cafer Kirkit, Eray Kursav ve Dünya Kandemir ile pasör çaprazları Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat'a teşekkür plaketi takdim etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzden ayrılan sporcularımıza vermiş oldukları emek ve katkılar dolayısıyla teşekkürlerimizi sunduk. Yönetim kurulu üyelerimiz kendilerine plaket takdim ederek, kulübümüze kattıkları değer adına teşekkür etti. Formamızı taşıdıkları süre boyunca göstermiş oldukları özveri için her bir sporcumuza teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

  • altekma
  • Bertuğ Öndeş
  • Emir Pınar

