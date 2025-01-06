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Spor

Altekma'nın konuğu Alanya Belediyespor

Altekma, Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Alanya Belediyespor'u konuk edecek.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Altekma'nın konuğu Alanya Belediyespor
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Altekma, Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Alanya Belediyespor ile evinde karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde Altekma, ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 8 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor. Konuk ekip Alanya Belediyespor ise oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Ligin ikinci yarısına yenilgiyle başlayan İzmir ekibi, rakibini karşısında galip gelerek yeni bir sayfa açmayı hedeflerken, Alanya Belediyespor ise üst sıralara yaklaşmak için bu zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Alanya Belediyespor 3-2 galip gelen taraf olmuştu.

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