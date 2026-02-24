Altekma'nın konuğu Gebze Belediyespor

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 21. hafta mücadelesinde yarın Gebze Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka öncesinde Altema, 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Konuk ekip Gebze Belediyespor ise 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. basamakta bulunuyor. İki ekip de bu zorlu mücadeleden galibiyet çıkarak ilk 8 içinde yer alma iddiasını sürdürmek istiyor.

Zorlu karşılaşmayı Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek.

İlk yarıda oynanan müsabakayı Gebze Belediyespor sahasında 3-2 kazanmayı başarmıştı.