24 Şubat 2026 Salı
Spor

Altekma'nın konuğu Gebze Belediyespor

Altekma, Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın Gebze Belediyespor'u konuk edecek.

24 Şubat 2026 Salı 12:43
Altekma'nın konuğu Gebze Belediyespor
Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 21. hafta mücadelesinde yarın Gebze Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka öncesinde Altema, 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor. Konuk ekip Gebze Belediyespor ise 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 9. basamakta bulunuyor. İki ekip de bu zorlu mücadeleden galibiyet çıkarak ilk 8 içinde yer alma iddiasını sürdürmek istiyor.

Zorlu karşılaşmayı Ahmet Oğuzhan Ünal, Engin Duman hakem ikilisi yönetecek.

İlk yarıda oynanan müsabakayı Gebze Belediyespor sahasında 3-2 kazanmayı başarmıştı.

  • Gebze Belediyespor
  • altekma
  • efeler ligi

