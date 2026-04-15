Altekma'nın konuğu İstanbul Gençlik

Altekma, Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı ikinci maçında yarın İstanbul Gençlik'i konuk edecek.

15 Nisan 2026 Çarşamba 13:01
Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, normal sezonu 8. sırada tamamlayarak Play-Off 5-8 Etabı'nda mücadele etme hakkı kazandı. İzmir temsilcisi, seride İstanbul Gençlik ile eşleşirken ilk maçta rakibine 3-0 mağlup oldu. Altekma, rövanş karşılaşmasında yarın rakibiyle yeniden karşı karşıya gelecek. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Ahmet Oğuzhan Ünal ve Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek.

İzmir ekibi, bu mücadeleyi kazanarak seriyi 1-1'e getirmeyi hedefliyor. Eşitlik sağlanması halinde üçüncü ve son maç 19 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmayı da İstanbul Gençlik 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Öte yandan maçın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

  • altekma
  • İstanbul Gençlik
  • Efeler Ligi

