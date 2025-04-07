Altekma'nın konuğu Spor Toto

Efeler Ligi'nde normal sezonu 7. sırada tamamlayan Altekma, ligi 6. basmakta noktalayan Spor Toto ile yarın saat 14.30'da İzmir'de rövanş müsabakasında karşı karşıya gelecek. İlk maçında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olan Altekma, Spor Toto ile bu kez İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakayı Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu hakem ikilisi yönetecek. Altekma kazanırsa seride durumu 1-1'e getirecek. Böylece mavi-beyazlı ekip, cuma günü Ankara'da üçüncü ve son maçı oynama hakkı kazanacak. Altekma kaybetmesi halinde ise 7-8 Etabı'nda mücadele edecek.

Öte yandan bu zorlu karşılaşmanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu.