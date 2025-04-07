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Spor

Altekma'nın konuğu Spor Toto

Altekma, Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı ikinci maçında yarın Spor Toto'yu konuk edecek.

IHA7 Nisan 2025 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Altekma'nın konuğu Spor Toto
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Efeler Ligi'nde normal sezonu 7. sırada tamamlayan Altekma, ligi 6. basmakta noktalayan Spor Toto ile yarın saat 14.30'da İzmir'de rövanş müsabakasında karşı karşıya gelecek. İlk maçında deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olan Altekma, Spor Toto ile bu kez İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Müsabakayı Sadettin Deneri, Ferhat Büyükpamukçu hakem ikilisi yönetecek. Altekma kazanırsa seride durumu 1-1'e getirecek. Böylece mavi-beyazlı ekip, cuma günü Ankara'da üçüncü ve son maçı oynama hakkı kazanacak. Altekma kaybetmesi halinde ise 7-8 Etabı'nda mücadele edecek.

Öte yandan bu zorlu karşılaşmanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu.

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