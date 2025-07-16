İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2517
  • EURO
    46,898
  • ALTIN
    4334.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Alternatifini bulmak zor'' Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması
Spor

''Alternatifini bulmak zor'' Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcı, Uğurcan Çakır'ın yanına ikinci bir Türk kaleci arayışında olduklarını ancak alternatifini bulmanın zor olduğunu söyledi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 19:12 - Güncelleme:
''Alternatifini bulmak zor'' Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takım kaptanı ve kaleci Uğurcan Çakır'ın yanına ikinci bir Türk kaleciyi bulmanın kolay olmadığını, bunun için fazla alternatifin bulunmadığını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Takıma yeni katılacak futbolcuların erken gelmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Tekke, "Oyuncuların birbiriyle uyumu, fiziksel durumlarını netleştirmek derken bunlar bizim için önemli çünkü herkesin bir beklentisi var. Yeni oyuncular, yeni kimlikle, yeni bir oyunla beraber oynamak bizi heyecanlandırabilir." dedi.

Fatih Tekke, takıma yapılmasını istediği takviyelerle ilgili, "Oyuncularıma da söyledim size de söylüyorum. En az 2 orta saha, bir kenar ve bana göre bir de stoper. Bu arada sayısal bir problemimiz var, dolayısıyla içerideki oyunculardan kalacakların, gideceklerin meselesi var. Yavaş ilerliyoruz, bunu biraz daha hızlandırmamız lazım. Beklentim o. Ama şu ana kadar gördüğüm başkanımız ve tüm ekip elinden geleni yapıyor. Bazen istemediğimiz durumlar yaşayabiliyoruz ama şu an için biraz yavaş kaldık diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Takımdaki genç oyuncuların zamana ihtiyacı olduğunu anlatan Tekke, şunları kaydetti:

"Genç, yaşlı olması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Eğer yetenekliyseniz 17 yaşında dünyanın birçok yerinde mesafe alabiliyor, milli takımlara gidebiliyorsunuz. Milli takımlarda bu yaşlarda oynayan birçok oyuncu var. Şu an bize katılan genç oyuncularımızın eksikleri var. Bizimle birlikte zamana, antrenmana, tempoya, ilişkilendirmeye, oyunu anlamaya, hatta bildiklerini unutmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu çocukların zamana ihtiyaçları var. Genç oyuncu olarak kategoriye koyduğumda zaman ihtiyacı olan, belli bir aşamaya gelmişse oynaması gereken, burada değilse bile başka yerde oynaması gereken oyuncular. Şu an yaşlısı genci tüm takımın çalışmasından memnunum."

- "İKİNCİ TÜRK KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL"

Bordo-mavili takımın kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır hakkında da görüşlerini bildiren Tekke, şöyle devam etti:

"Kaleci talebimiz, böyle bir düşüncemiz var ama Uğurcan Çakır gibi bir kalecinin arkasında ikinci Türk kaleci bulmak kolay değil. Çok fazla alternatifimiz yok. Bir iki isim gündemde gibi. Konuştuklarımız, düşündüklerimiz var fakat bu da olmazsa neticesinde arkadaki oyuncular da bizim oyuncularımız. Hiçbir oyuncu oynamayarak gelişmiyor. Doyasıyla yaşları ne olursa olsun bu oyuncular da buna hazır olacaklar. Fatih, Ahmet niye oynamıyor konusu benim için bir soru değil. Trabzonspor'da oynaman gerekiyorsa, oynayacaksan bu performansla alakalı bir şey, isimle değil. Benim birinci kriterim performans."

Fatih Tekke, savunmada hata yapmamaları gerektiğini ifade ederek, "Savunmada absürt hatalar yapmamamız gerekiyor. Bizim önce takım savunmasına hazırlıklı olmamız lazım. Bunun için de diğer takımlardan fiziksel seviyemizin artması lazım. Birçok faktör var ve hepsini düşünerek bir şablon oluşturmaya çalışacağız. Ama her şey gayet iyi gidiyor oyuncularımın hepsi inanılmaz çalışıyor. Fakat kalitemizin artması lazım, bunun için transferlerin hızlı gelmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.