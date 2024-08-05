Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalya gözüktü. Kadınlar 54 kilo boksörümüz Hatice Akbaş yarı finalde Güney Koreli rakibi Im Aeji ile karşı karşıya geldi. İlk rauntta rakibine karşı üstün bir dövüş ortaya koyan Akbaş, bu raundu 3-2 aldı. İkinci rautta ise tam bir Akbaş fırtınası esti. Sporcumuz özellikle sağ direklerle puanları topladığı bu bölümü de 4-1 önde kapattı. Hatice Akbaş ilk iki raundun ardından, son raunda daha rahat çıktı. Bu bölümde yumruk almamaya çaba gösteren ve bulduğu boşlukları iyi değerlendiren sporcumuz, rahat bir mücadeleden sonra final vizesini aldı. Maç sonu hakemler 'Kırmızı Köşe'nin zaferini ilan ederken, kenarda antrenörlüğünü yapan babası Kerem Akbaş başta olmak üzere tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Finale çıkmanın coşkusunu babasına sarılarak kutlayan Hatice Akbaş, ülkemize ilk altın madalyayı getirme yolunda büyük avantaj yakaladı.

Hatice Akbaş'ın kulübü Fenerbahçe de, "Gururumuz Hatice'miz finalde" paylaşımı yaparak, sporcusunun başarısını tebrik etti. Üstün bir dövüş ortaya koyan Akbaş, bu raundu 3-2 aldı. İkinci rautta ise tam bir Akbaş fırtınası esti. Sporcumuz özellikle sağ direklerle puanları topladığı bu bölümü de 4-1 önde kapattı. Hatice Akbaş ilk iki raundun ardından, son raunda daha rahat çıktı. Bu bölümde yumruk al Akbaş başta olmak üzere tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı. Finale çıkmanın coşkusunu babasına sarılarak kutlayan Hatice Akbaş, ülkemize ilk altın madalyayı getirme yolunda büyük avantaj yakaladı.