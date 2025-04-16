İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1327
  • EURO
    43,6646
  • ALTIN
    4057.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altın madalya rekorla geldi! Yusuf Fehmi Genç'ten büyük başarı
Spor

Altın madalya rekorla geldi! Yusuf Fehmi Genç'ten büyük başarı

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 194 kilo kaldırarak, Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Altın madalya rekorla geldi! Yusuf Fehmi Genç'ten büyük başarı
ABONE OL

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, toplamda altın madalya kazandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplam 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Koparmadaki 3 hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

  • halterci yusuf
  • avrupa şampiyonası
  • altın madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.