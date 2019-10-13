‘Altınız, zedelenmeyiz’

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 114. kuruluş kutlamaları kapsamında yapılan törende çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aslan’ın Başkanı, “Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. G.Saray’ın 2 yenilgisi, 2 beraberliğiyle yönetimini, teknik heyetini ve futbolcularını, en önemlisi kendi kendimizi kırılgan bir hale getirmeyelim. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür. Biz 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz” ifadelerini kullandı.

BİZİM DIŞIMIZDA ŞER ODAKLARI VAR

Mustafa Cengiz şunları söyledi: “2 yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Bu dışımızda gelişti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Lütfen, camiadan rica ediyorum; öfke ile onların tuzağına düşmeyelim. Biz çok üzüntüler yaşadık daha çok sevinçler yaşadık. Yapıcı eleştiriler her zaman baş tacıdır. Zarar verici, hakaretler... Bu tip saldırılara tepki gösterirken Galatasaray vakur duruşuyla örnek olmalıdır.”

ASLA KOMPLONUN İÇİNE GİRMEYİZ

“Biz Galatasarayız, belli bir kültürden geliyoruz. O kültürde onların seviyesine inemeyiz. Öbür yüzümüzü çevirmeyiz. Onlara öyle cevaplar veririz ki altından kalkamazlar. Aidiyet, sadakat, sahiplenme, vefa ve teşekkür Galatasarayımızın asli karakteridir. 2-3 süreci aynı anda yürütüyoruz. Biz bu göreve takip olduk. Olumsuz bir şey olduğunda, emin olun size açıklıkla anlatırız. Asla Bizans yapmayız. Asla bir komplonun içine girmeyiz. Biz doğruyuz.”