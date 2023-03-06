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Spor

Altınordu: 12 - Göztepe: 17

Altınordu - Göztepe rekabetinde liglerdeki 48. maç yarın oynanacak. Geride kalan 47 müsabakada Göztepe'nin Altınordu'ya karşı galibiyet sayılarında 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

IHA6 Mart 2023 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Altınordu: 12 - Göztepe: 17
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Spor Toto 1. Lig'de yarın Altınordu ile Göztepe saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde ligde kötü günler geçiren Altınordu, bu sezon 4 galibiyet, 5 beraberlik 13 mağlubiyet alarak topladığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Konuk Göztepe ise 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 31 puanla 11. sırada bulunuyor. Altınordu alt sıralardan kurtulmak için mutlak galibiyet planları yaparken, Göztepe de play-off hattına yaklaşabilmek için 3 puan istiyor.

DERBİLERDE ÜSTÜNLÜK GÖZTEPE'NİN

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu ve Göztepe, yarınki karşılaşmayla beraber profesyonel liglerde 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda, sarı-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor. İzmir temsilcileri, daha önce Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 3. Lig'de 47 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 17'sinde Göztepe galip gelirken, 12'sinde ise Altınordu kazanan taraf oldu. 18 karşılaşmadan ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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