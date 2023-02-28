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Spor

Altınordu 133 günlük hasreti bitirmek istiyor

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'de cuma günü Pendikspor deplasmanından galibiyetle dönerek 133 günlük aranın ardından dış sahada kazanmak istiyor. İzmir temsilcisi son olarak Ekim 2022'de Denizlispor'u deplasmanda mağlup etmişti.

IHA28 Şubat 2023 Salı 11:10 - Güncelleme:
Altınordu 133 günlük hasreti bitirmek istiyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 24. hafta mücadelesinde Pendikspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak 133 günlük aranın ardından evinden uzakta 3 puan almak istiyor.

Kırmızı-lacivertliler son olarak Ekim 2022'de Denizlispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Altınordu, o karşılaşmadan sonra deplasmanda puan veya puanlar alamazken, İzmir temsilcisi cuma günü oynayacağı maçı kazanarak kötü seriye son vermek istiyor. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, son hazırlık maçında Manisa FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

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