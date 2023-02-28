Altınordu 133 günlük hasreti bitirmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 24. hafta mücadelesinde Pendikspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyet çıkararak 133 günlük aranın ardından evinden uzakta 3 puan almak istiyor.



Kırmızı-lacivertliler son olarak Ekim 2022'de Denizlispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Altınordu, o karşılaşmadan sonra deplasmanda puan veya puanlar alamazken, İzmir temsilcisi cuma günü oynayacağı maçı kazanarak kötü seriye son vermek istiyor. Öte yandan kırmızı-lacivertliler, son hazırlık maçında Manisa FK ile 1-1 berabere kalmıştı.