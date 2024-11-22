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Spor

Altınordu, 1461 Trabzon'u ağırlayacak

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, ligin 13. hafta maçında sahasında 1461 Trabzon'u konuk edecek.

DHA22 Kasım 2024 Cuma 13:02 - Güncelleme:
Altınordu, 1461 Trabzon'u ağırlayacak
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçından 6 puan çıkararak zirve yarışını sürdüren Altınordu yarın evinde 1461 Trabzon FK ile kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 13.30'da başlayacak 13'üncü hafta maçında Serkan Pınar düdük çalacak. Müsabakanın bilet fiyatı 250 TL olarak belirlendi.

Ligde evinde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi 25 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Karadeniz ekibi ise 13 puanla 11'inci basamakta yer buldu. Altınordu'da Serhat, Sami, Furkan Yöntem ve İlkan'ın U20 Milli Takımı'ndan dönmesiyle kadroda eksik kalmadı. Kırmızı-lacivertliler kazanarak şampiyonluk iddiasını korumak istiyor.

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