Altınordu: 2 - Tuzlaspor: 3

Altınordu ile Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 5 maçta Altınordu 2, Tuzlaspor ise 3 galibiyet aldı.

İzmir temsilcisinin 7 golüne, İstanbul takımı 11 golle karşılık verdi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Altınordu ile Tuzlaspor arasında İzmir'de oynanan maçlarda ise iki takımın galibiyet sayılarında 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Altınordu, 2020-2021 sezonunda 3-2 galip ayrılırken, 2021-2022 sezonunda ise Tuzlaspor 3-1'lik skorla üç puanı almıştı.