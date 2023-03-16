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Spor

Altınordu: 2 - Tuzlaspor: 3

Altınordu - Tuzlaspor rekabetinde 6. maç yarın oynanacak. Geride kalan 5 müsabakada, Tuzlaspor'un Altınordu'ya karşı galibiyet sayılarında 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

16 Mart 2023 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Altınordu: 2 - Tuzlaspor: 3
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Altınordu ile Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 5 maçta Altınordu 2, Tuzlaspor ise 3 galibiyet aldı.

İzmir temsilcisinin 7 golüne, İstanbul takımı 11 golle karşılık verdi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Altınordu ile Tuzlaspor arasında İzmir'de oynanan maçlarda ise iki takımın galibiyet sayılarında 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Altınordu, 2020-2021 sezonunda 3-2 galip ayrılırken, 2021-2022 sezonunda ise Tuzlaspor 3-1'lik skorla üç puanı almıştı.

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