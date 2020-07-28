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Spor

Altınordu 3 futbolcu için Beşiktaş'tan 1,9 milyon euro istiyor

Beşiktaş, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'dan Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün ve Hüseyin Atakan Üner'e talip oldu. İzmir temsilcisi bu üç oyuncu için toplam 1,9 milyon euro bonservis bedeli ve sonra satıştan pay talep ediyor.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 12:40 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:40
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 3 genç futbolcu Beşiktaş'ın gündeminde. Daha önce sağ bek Kerim Alıcı ile ilgilenen siyah-beyazlıların, şimdi de ön libero Oğulcan Ülgün ve sağ kanat Hüseyin Atakan Üner için nabız yokladığı ileri sürüldü. Altınordu'ya henüz resmi bir teklif gelmezken, kırmızı-lacivertlilerin üç oyuncunun satışına yeşil ışık yaktığı öğrenildi. 

İzmir temsilcisi 22 yaşındaki Oğulcan için 1 milyon Euro, 23 yaşındaki Kerim için 500, 21 yaşındaki Atakan içinse 400 bin Euro bonservis ücreti talep ediyor. Altınordu, üç oyuncunun bir sonraki satışından pay da istiyor.

Altınordu altyapısından yetişen Kerim geçen sezon 26 maçta forma giyerken, 4 asist yaptı. Kerim'in Altınordu'da birlikte yetiştiği ikizi Barış Alıcı, 2 yıl önce Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 

Yine altyapı patentli Oğulcan 25 karşılaşmada oynarken, geçen sezon Denizlispor'dan transfer edilen Atakan ise 32 karşılaşmada 4 gol, 6 asistle oynadı. 

Altınordu'nun satış listesine koyduğu üç oyuncuyu Süper Lig'den başka kulüplerin de takip ettiği bildirildi.

Öte yandan sezonun sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldığını açıklayan ön libero Berkay Samancı, altyapısından yetiştip profesyonel olduğu Kocaelispor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kocaelispor, 3. Lig'de şampiyon olup 2. Lig'e yükselmişti.

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