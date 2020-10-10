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Spor

Altınordu, A takıma altyapıdan oyuncu arıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, altyapıdan A takıma yeni oyuncular kazandırmak için kolları sıvadı.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 13:37
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Deneyimli teknik adam geçen hafta U19 takımının Misli.Com 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'la oynadığı hazırlık maçını takip ederken, bugün de 2'nci Lig'de mücadele eden hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'nın deplasmanda Sarıyer'le oynayacağı karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gitti. Eroğlu'na İzleme Başantrenörü Cüneyt Yis ve Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka da eşlik etti.

Altyapısından yetişen Ravil Tagir'i 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Medipol Başakşehir'e satıp, Kerim Alıcı'yı 1 milyon 750 TL'ye Göztepe'ye veren Altınordu'nun A takım kadrosunda altyapı patentli sadece 6 isim kaldı. Kırmızı-lacivertlilerde özkaynaktan yetişen Yusuf Yalçın, Oğulcan, Muzaffer, Yiğit Emre, Burak İnce ve Enis Destan teknik ekibin gözbebeği olurken, bu isimlere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan U19 takımı için Alanyaspor altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmailcem Bako, 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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