Altınordu, Adanaspor'a takıldı

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:10 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:10

Kırmızı-lacivertliler maçın 20'inci dakikasında genç golcüsü Enis Destan'la öne geçti: 1-0. Konuk Adanaspor 30'da Ozegovic'le rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi iki ekip de 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Bu sonuçla Altınordu 38 puana, Adanaspor ise 26 puana yükseldi.

3'üncü dakikada Enis Destan'ın hızlı kullandığı taç atışında savunma arkasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda arkadan yetişen Hakan Çinemre meşin yuvarlağı ayak koyarak çeldi.

20'inci dakikada Recep Aydın araya oynadı, Metehan Mimaroğlu soldan sıfıra doğru inip kale sahasına ortaladı, Enis Destan gelişine çok sert vurdu: 1-0.

21'inci dakikada Ahmethan Köse ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Erhan Erentürk önce uzanıp topu çeldi sonra kontrol etti.

30'uncu dakikada Ergin Keleş sol kanattan kale sahasına gönderdi, kaleci Erhan Erentürk'den önce hamle yapan Ongjen Ozegovic dokundu: 1-1.

34'üncü dakikada Enis Destan'ın araya oynadığı topla buluşan Metehan Mimaroğlu, sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Goran Karacic ayak koyarak mutlak golü önledi.

43'üncü dakikada ceza sahasına sol çaprazdan aklaşan Şeref Özcan vurdu, top yan direğin yanından auta çıktı.

45+1'inci dakikada Şeref Özcan bu kez sol çaprazdan ceza sahasına girip sıfıra doğru indi ve sert vurdu, kaleci Goran Karacic gole izin vermedi.

45+2'nci dakikada Burak İnce'nin sağdan kullandığı korner atışında kaleci Goran Karacic boşa çıktı, penaltı noktasına seken topa Şeref Özcan çok uygun durumda vurdu, yandan aut.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

46'ncı dakikada Burak İnce ceza sahası çizgisi üzerinde 3 rakibini çalımlarla geçti, içeriye girip Isaac Donkor'dan da sıyrıldı ancak kalabalık arasında topu kaptırdı.

50'inci dakikada Celil Yüksel ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu, savunma ile kale arasına havalandırdı, Isaak Donkor ve Ongjen Ozegovic birlikte hamle yaptı, kaleci Erhan Erentürk direk dibine yatarak Ongjen Ozegovic'in vuruşunda mutlak golü engelledi.

60'ncı dakikada Burak İnce'in sağdan kullandığı serbest vuruş ceza sahasına kırıştırdı, sola açılan topa Metehan Mimaroğlu vurdu, Isaac Donkor kaleye yönelen topu kafayla kornere attı.

66'ncı dakikada Ahmet İlan Özel soldan penaltı noktasına gönderdi, Metehan Mimaroğlu uçarak kafayı vurdu, kaleci topu çizgide bloke etti.

80'inci dakikada Furkan Çil soldan kale sahasına ortaladı, Enis Destan gelişine plaseyi yaptı, kaleci Ongjen Ozegovic topu çizgide bloke etti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.