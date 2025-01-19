Altınordu ayrılığı duyurdu! Olcay Şahan dönemi sona erdi

2. Lig Beyaz Grup takımı Altınordu'da, teknik direktör Olcay Şahan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

İzmir kulübünden Şahan'ın ayrılığıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."

Olcay Şahan teknik direktörlüğündeki Altınordu, 18. haftası oynanan Beyaz Grup'ta elde ettiği 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle birlikte topladığı 36 puanla 4. sırada yer alıyordu.