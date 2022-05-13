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Spor

Altınordu, Balıkesirspor'u yenerse ligde kalmayı garantileyebilir

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya düşme hattının üzerinde giren Altınordu, yarın ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u konuk edecek.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 09:20 - Güncelleme:
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Altınordu-Balıkesirspor maçında hakem Yusuf Ziya Gündüz görev yapacak.

Ligde 42 puanla düşme hattının hemen üzerinde, Kocaelispor ve Bursaspor'un birer puan önünde yer alan Altınordu, yarın alınacak sonuçlara göre ligde kalmayı garantileyebilir.

Bu sezon iç sahada son maçına çıkacak İzmir temsilcisi kendi evinde çıktığı 17 müsabakada 9 galibiyet ve 8 yenilgi aldı. Altınordu 21 gol attığı iç saha maçlarında kalesinde 27 gole engel olamadı.

Ligin ilk devresindeki müsabakayı Altınordu 4-3 kazanmıştı.

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